Στη σύλληψη ενός 16χρονου, μετά από καταδίωξη, προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Τρίτης (25/11), στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ναρκωτικά.

Πώς έγινε η σύλληψη

Ειδικότερα, αστυνομικοί τηςΟμάδας ΔΙ.ΑΣ., στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν παρέα νεαρών που κινούνταν πεζοί στην περιοχή του Αιγάλεω και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 16χρονος, στη θέα των αστυνομικών, αποκόπηκε από την παρέα, τράπηκε σε φυγή και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε, μετά από πεζή καταδίωξη, από τους αστυνομικούς.

Τι βρήκαν πάνω του οι αστυνομικοί

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 91,79 γραμμάρια κάνναβης, 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και τρίφτης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΕΛΑΣ