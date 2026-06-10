Μια ολόκληρη γειτονιά στο πόδι σήκωσε τα ξημερώματα ένας οδηγός φορτηγού στο Αιγάλεω.

Λίγο μετά τη μια, στην οδό Μπουμπουλίνας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του και έπεσε πάνω σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές. Οι ιδιοκτήτες πετάχτηκαν μέσα στον ύπνο τους να δουν τι είχε συμβεί ενώ παράλληλα κλήθηκε στο σημείο και η Τροχαία.

Στον 48χρονο οδηγό από την Αλβανία έγινε μέτρηση αλκοτεστ και διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια μέθης. Στη συνέχεια συνελήφθη ενώ την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Περιστερίου.