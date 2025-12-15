Πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Από τις αρμόδιες αρχές διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

