Συνελήφθη 41χρονος που απέρριπτε στερεά απόβλητα στο Αιγάλεω, έπειτα από επιχείρηση της Ομάδας Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α. χθες (20/4) το μεσημέρι.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κινείται με όχημα στην περιοχή, και να απορρίπτει σε οικόπεδο κουτιά, που περιείχαν στερεά απόβλητα. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν άμεσα και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγάλεω. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, οι έλεγχοι για την παράνομη διαχείριση και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων θα συνεχιστούν, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτροπή έντονων φαινομένων ρύπανσης.