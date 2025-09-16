Η Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα από τη Συρία, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) παρενόχλησε σεξουαλικά μια 14χρονη, μια 17χρονη και μια 58χρονη, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Η πρώτη παρενόχληση συνέβη λίγο μετά τη 13:15, με θύμα μία 14χρονη ανήλικη, την οποία, αφού την πλησίασε από πίσω ενώ αυτή περπατούσε αμέριμνη σε κεντρικό δρόμο του Αιγάλεω, την αγκάλιασε, την έριξε στο έδαφος, την έφτυσε και στη συνέχεια διέφυγε.

Λίγα λεπτά αργότερα σε έναν δρόμο λίγο πιο κάτω στην ίδια περιοχή, εντόπισε την 58χρονη, την οποία άρπαξε από πίσω, της έπιασε το χέρι και φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Ο 32χρονος Σύρος φαίνεται πως δε μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό του, καθώς συνέχισε την ίδια τακτική.

Αμέσως μετά εισχώρησε σε μια πολυκατοικία που βρισκόταν η 17χρονη, με τον αλλοδαπό άνδρα, να προσπαθεί να κατεβάσει το παντελόνι του ενώ το κορίτσι του ζητούσε να φύγει.

Τον σταμάτησαν ένας 30χρονος, με τον ξάδερφό του, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν.

Στο σημείο έφτασαν λίγο αργότερα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που είχαν ενημερωθεί από τα τρία θύματα αλλά και από τον 30χρονο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 32χρονο εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για «προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας», «απειλή», «απλή σωματική βλάβη» και «εξύβριση», αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.