Στη σύλληψη τριών νεαρών, ηλικίας 22, 24 και 25 ετών, προχώρησαν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου στο Αιγάλεω. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών από τον 22χρονο και τον 24χρονο σε πλατεία της περιοχής, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους κατηγορούμενους και επιβεβαίωσαν τη δράση τους. Οι δύο νεαροί, κινούμενοι με μοτοσικλέτα, εντοπίστηκαν τη στιγμή που πωλούσαν ναρκωτικές ουσίες σε 25χρονο, ο οποίος βρισκόταν εντός του οχήματός του. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών προέβαλαν σθεναρή αντίσταση.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν 1.148,7 γραμμάρια κάνναβης, τρεις τρίφτες, πλήθος νάιλον συσκευασιών, δύο ζυγαριές ακριβείας, ένα σπαθί, ένα πιστόλι κρότου με οκτώ φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 20.000 αιγυπτιακών λιρών και 440 ευρώ, καθώς και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και το δίκυκλο που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.