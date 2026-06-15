Κούρσα τρόμου για έναν οδηγό ταξί τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Ιουνίου. Ο 53χρονος ήταν στην πιάτσα των ταξί στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα όταν ένα ζευγάρι, λίγο μετά τις 03:00 το πρωί τον πλησίασε και του ζήτησε να τους μεταφέρει στο Αιγάλεω.

Η διαδρομή ξεκίνησε αλλά δεν είχε καλή κατάληξη.

Όπως κατήγγειλε στην αστυνομία ο 53χρονος, όταν έφτασαν στην οδό Νέστου, όπου ήταν και ο τελικός προορισμός, ο άντρας έβγαλε ένα μαχαίρι και του το έβαλε στο λαιμό.

Ο οδηγός «πάγωσε» την ίδια στιγμή που του άρπαζαν τις εισπράξεις της βραδιάς και το κινητό του τηλέφωνο. Οι δράστες βγήκαν από το όχημα και μέσα σε δευτερόλεπτα έγιναν «καπνός».

Ο 53χρονος αφού συνήλθε από την περιπέτεια του, ειδοποίησε την αστυνομία και ενημέρωσε για ότι είχε συμβεί.

Στη συνέχεια έγιναν αναζητήσεις στην περιοχή για τον εντοπισμό του ζευγαριού, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

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