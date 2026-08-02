Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται μέλος εγκληματικής ομάδας που είχε ρημάξει την Αιγιαλεία με τηλεφωνικές απάτες σε ηλικιωμένους. Η συντονισμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας οδήγησε στην εξιχνίαση έξι υποθέσεων, αποκαλύπτοντας τη δράση μιας σπείρας που μέσα σε ένα δεκαήμερο απέσπασε 169.500 ευρώ σε χρήματα και τιμαλφή.

Η πρωτοφανής δικαιολογία με τον «δορυφόρο»

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη μεθοδολογία για να παγιδεύουν τα θύματά τους. Καλούσαν τηλεφωνικά κυρίως ηλικιωμένα άτομα και προσποιούνταν τους λογιστές.

Στη συνέχεια, υποστηρίζοντας μια αδιανόητη προφασιολογία, ζητούσαν από τους ηλικιωμένους να βγάλουν και να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, ισχυριζόμενοι ότι έπρεπε να γίνει η καταγραφή τους από δορυφόρο.

Σύλληψη στο σπίτι του «εισπράκτορα»

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είχε αναλάβει τον κομβικό ρόλο του «εισπράκτορα» -δηλαδή να περνά από τα σπίτια και να μαζεύει τα πολύτιμα αντικείμενα που άφηναν τα θύματα- εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη στην κατοικία του.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στον χώρο του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

Ένα φωσφορούχο γιλέκο

Διάφορα έγγραφα

Μια μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται για τον ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόλοιπων συνεργών του.