Κάτοικοι της Αίγινας επικοινώνησαν με τη «Ζούγκλα», καταγγέλλοντας ότι το νερό στο νησί είναι ακατάλληλο. «Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, κάνουμε μπάνιο και βγάζουμε σπυράκια», μας είπαν χαρακτηριστικά.

Την αγωνία του εξέφρασε και ο Δήμαρχος του νησιού, Γιάννης Ζορμπάς, με ανάρτησή του στο facebook, ζητώντας από την πλευρά του την παρέμβαση της Περιφέρειας για επείγουσα συνδρομή στην μεταφορά πόσιμου νερού, «λόγω αιφνίδιας βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού».

Η ανάρτηση του Δημάρχου Αίγινας, Γιάνννη Ζορμπά

«Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη βλάβη του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας, υπήρξε αναφορά σε επιστολή που απέστειλα προς την Περιφέρεια Αττικής, με θέμα: “Αίτημα επείγουσας συνδρομής για μεταφορά πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, λόγω αιφνίδιας βλάβης του υποθαλάσσιου αγωγού”, η οποία χαρακτηρίστηκε σκωπτικά “αγωνιώδης”.

Σήμερα, με επιστολή μου προς τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου και τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Δημήτριο Κατσικάρη και κα Αικατερίνη Λογοθέτη, απαντώ ως εξής:

«Πράγματι, ήταν αγωνιώδης. Και όφειλε να είναι. Ήταν αγωνιώδης, γιατί αυτή ακριβώς την αγωνία βιώνουν οι δημότες της Αίγινας».

Το αίτημα του Δήμου Αίγινας δεν ήταν ούτε υπερβολικό, ούτε επικοινωνιακό. Ήταν απολύτως αναγκαίο, νομικά κατοχυρωμένο και πολιτικά αυτονόητο. Δεν αφορούσε την εικόνα κανενός, αφορούσε το νερό των πολιτών.

Σε τέτοιες συνθήκες, η αγωνία δεν είναι αδυναμία. Είναι καθήκον.»

Πόρισμα Περιφέρειας: Απολύτως ακατάλληλο το νερό για κάθε χρήση στην Αίγινα

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν αιτήματος τοπικών φορέων προχώρησε στις 14/1/2026, στην πραγματοποίηση χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και ποιοτικού ελέγχου από τα δείγματα των γεωτρήσεων που υδροδοτούν το νησί. Ως προς τη μεθοδολογία επελέγησαν έξι σημεία που υδροδοτούνται από διαφορετικές γεωτρήσεις.

Το βασικό πόρισμα που διαβιβάστηκε στο Δήμο της Αίγινας ως «επείγον», στο οποίο καταλήγει το έγγραφο είναι «να μη γίνεται χρήση του νερού των αντίστοιχων γεωτρήσεων προς πόση του, ούτε άμεση χρήση του στην ατομική υγιεινή, στην παρασκευή, επεξεργασία, συντήρηση ή εμπορία προϊόντων ή ουσιών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και γενικότερα κάθε χρήση του με τρόπο που να έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό.»

Αυτή η καταληκτική παρατήρηση βασίζεται στο γεγονός ότι βρέθηκαν συγκεντρώσεις πάνω από το όριο σε ολικά κολοβακτηριοειδή στα πέντε από τα έξι ληφθέντα δείγματα. Την ίδια ώρα στα μισά δείγματα παρατηρήθηκε χαμηλότερη συγκέντρωση υπολειμματικού χλωρίου από τα κατώτατα όρια.

Σημειώνεται πως η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου αποτελεί βασική και διαρκή υποχρέωση του υπεύθυνου Φορέα Ύδρευσης, δηλαδή του Δήμου Αίγινας, προκειμένου να διασφαλίζεται η μικροβιολογική ασφάλεια του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Το έγγραφο μάλιστα υπενθυμίζει επιπλέον την υποχρέωση του Δήμου για την ενημέρωση της Περιφέρειας, όσον αφορά στην άδεια χρήσης υπόγειων υδάτων (γεωτρήσεων).

Το πόρισμα εντοπίζει ακόμα ελλείψεις στις υποδομές των γεωτρήσεων, όπως και προβλήματα στην αδειοδότηση για την υδροληψία και χρήση των υδάτινων πόρων.

Έχοντας υπόψιν τις παραπάνω διαπιστώσεις για το νερό με το οποίο εξυπηρετούνται οι δημότες της Αίγινας επί ενάμισι μήνα, η Περιφέρεια προχώρησε σε σειρά συστάσεων προς συμμόρφωση του Δήμου.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια ζητά από τον Δήμο να προβεί άμεσα στη λήψη διορθωτικών ενεργειών και των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης με το νομοθετικό πλαίσιο.

Το ζήτημα βέβαια είναι ότι ανάμεσα στο μπαλάκι ευθυνών Δήμου Αίγινας και Περιφέρειας, οι πολίτες της Αίγινας είναι αυτοί που πληρώνουν το… μάρμαρο.