Σε πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος του μωρού, μόλις 21 μηνών, που μεταφέρθηκε από την Αίγινα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, το βρέφος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης, 5 Μαΐου, καθώς πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του.

Το άτυχο κοριτσάκι εμφάνισε δυσκολία στην αναπνοή από την τροφή που στάθηκε στον λαιμό του και προκάλεσε απόφραξη στην αναπνευστική οδό.

Οι γονείς του το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας του νησιού, από όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα με σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά. Από εκεί, διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ για το περιστατικό

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας:

«Χθες, γύρω στις 19:40, προσήλθε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας μητέρα, κρατώντας στην αγκαλιά της την 21 μηνών κόρη της, με αναφερόμενο επεισόδιο πνιγμονής από κατάποση ξένου σώματος (τσουρέκι).

Από το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφαρμόστηκε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Παρά τις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες, η κατάσταση της ανήλικης επιδεινώθηκε, παρουσιάζοντας προοδευτική αναπνευστική δυσχέρεια και εν συνεχεία καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Ενημερώθηκε άμεσα το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή περί ώρα 20:45, με τη συνοδεία ιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”.

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, χωρίς δυστυχώς θετικό αποτέλεσμα.

Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά».