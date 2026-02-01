Από τις 16 Δεκεμβρίου , η Αίγινα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση υγειονομικής βόμβας, όπως καταγγέλουν κάτοικοι του νησιού στη «Ζούγκλα».

Πιο συγκεκριμένα, ο αγωγός που τροφοδοτούσε το νησί με νερό έσπασε στο ίδιο ακριβώς σημείο που είχε σπάσει και προπέρσι, γεγονός που από μόνο του γεννά σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου.

Αντί για άμεση και ασφαλή λύση, το νησί υδροδοτείται από γεωτρήσεις ανεξέλεγκτες, σε άμεση γειτνίαση με βόθρους, χωρίς επαρκείς και πιστοποιημένους ελέγχους. Το αποτέλεσμα είναι ότι στο δίκτυο διανέμεται νερό επικίνδυνο, όχι απλώς αμφιβόλου ποιότητας.

Επίσημες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις καταρρίπτουν κάθε άλλοθι

Σύμφωνα με επίσημες χημικές αναλύσεις, το νερό που κυκλοφορεί στην Αίγινα έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο.

Δεν μιλάμε μόνο για μικροβιακή επιβάρυνση.

Μιλάμε για χημική ακαταλληλότητα, γεγονός που καθιστά το νερό:

επικίνδυνο για πόση

ακατάλληλο για μαγείρεμα

ακατάλληλο για σωματική και στοματική υγιεινή

επικίνδυνο ακόμη και για πότισμα

Παράλληλα, οι μικροβιολογικές αναλύσεις εντόπισαν έξι σοβαρά κολοβακτηρίδια, αποδεικνύοντας ότι το νερό δεν πληροί ούτε τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων έχουν δημοσιευθεί σε επίσημους ιστότοπους και μέσα ενημέρωσης, άρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί άγνοια.

Η αδράνεια είναι εγκληματική

Κι όμως, παρά τα αδιαμφισβήτητα στοιχεία, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Περιφέρεια Αττικής και η Κυβέρνηση παρακολουθούν.

Δεν παρεμβαίνουν ουσιαστικά. Δεν ενημερώνουν επαρκώς. Δεν προστατεύουν.

Όταν υπάρχει τεκμηριωμένη χημική και μικροβιολογική ακαταλληλότητα, η αδράνεια δεν είναι απλώς ανευθυνότητα – είναι επικίνδυνη επιλογή.

Τι απαιτείται άμεσα

Κήρυξη της Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Άμεση παρέμβαση των υγειονομικών αρχών με σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες.

Τροφοδοσία του νησιού αποκλειστικά με πόσιμο νερό μέσω υδροφόρων.

Άμεσο κλείσιμο όλων των επικίνδυνων και ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων.

Δημόσια ανάληψη ευθυνών από όσους γνώριζαν και σιώπησαν.

Η Αίγινα δεν πίνει, δεν πλένεται, δεν ζει με χημικά

Σήμερα κινδυνεύουν όλοι: οι κάτοικοι, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι επισκέπτες, τα ζώα.

Και αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και επιβεβαιωμένο από αναλύσεις και γιατρούς. Το νερό της Αίγινας δεν είναι απλώς κακής ποιότητας. Είναι χημικά και μικροβιολογικά ακατάλληλο.

Και κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση, η ευθύνη βαραίνει συγκεκριμένους ανθρώπους και θεσμούς.