Σοβαρότατος κίνδυνος ατυχήματος, εξαιτίας ενός μεγάλου πεύκου, που εξαιτίας της πρόσφατης κακοκαιρίας, έχει γείρει επικίνδυνα και στηρίζεται πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ, υπάρχει σε μια κατοικία στην Αίγινα και συγκεκριμένα στην οδό Μπουμπουλίνας 103 στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Το πεύκο έχει πέσει από την Τέταρτη 21 Ιανουαρίου πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ, με συνέπεια η κάτοικος του παρακείμενου σπιτιού να μείνει χωρίς ρεύμα για τρεις μέρες, μέχρι τις 24 Ιανουαρίου, όπως καταγγέλλει ο γιος της στη «Ζούγκλα» επισυνάπτοντας και τις σχετικές φωτογραφίες.

Δείτε τις χαρακτηριστικές εικόνες

Όπως ανέφερε ο ίδιος, -τα στοιχεία του οποίου έχει στη διάθεση της η «Ζούγκλα» – η συγκεκριμένη βλάβη δηλώθηκε στην ΔΕΗ, η οποία -όπως γνωστοποίησε ο καταγγέλλων- δεν αναλαμβάνει την κοπή του δέντρου προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης. «Το ίδιο απάντησε και ο Δήμος της Αίγινας με λίγα λόγια κανείς δεν αναλαμβάνει της ευθύνες και αν κάποιος κόψει ένα πεύκο θα πάει μέσα. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει, ειλικρινά η αγανάκτηση μου δεν περιγράφεται δεν γνωρίζω που θα φτάσω αλλά θα κινηθώ και νομικά προς κάθε υπεύθυνο. Σας ενημερώνω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος καθώς το δέντρο στερεώνεται πλέον πάνω στο καλώδιο της ΔΕΗ», τόνισε χαρακτηριστικά ο καταγγέλλων, που αγωνιά όπως είναι φυσικό για τη μητέρα του, που κατοικεί μόνιμα στο εν λόγω σπίτι, όπου έχει πέσει το πεύκο.