Κάτω από τραγικές συνθήκες μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην παραλία Αγίας Μαρίνας στην Αίγινα. Την Παρασκευή 22 Αυγούστου το απόγευμα, η γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα, όπου είχε χάσει τις αισθήσεις της. Δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και παρέμεινε ζωντανή περίπου για 1 ώρα και 20 λεπτά.

Στο διάστημα αυτό λουόμενοι τηλεφωνούσαν συνεχώς στο Κέντρο Υγείας, το οποίο δήλωνε αδυναμία να στείλει ασθενοφόρο λόγω έλλειψης οδηγού. Χρειάζονται περίπου 20-25 λεπτά με την απόσταση από το Κέντρο Υγείας μέχρι την Αγία Μαρίνα. Ανάλογες εκκλήσεις έκαναν και προς το Λιμενικό Σώμα, επίσης χωρίς αποτέλεσμα.

Τελικώς η 79χρονη γυναίκα ξεψύχησε. Οι πολίτες που ήταν παρόντες στο περιστατικό τόνισαν ότι η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της όλο αυτό το διάστημα και θα μπορούσε να είχε σωθεί.

Πρόκειται για την αναγγελία ενός προαναγγελθέντος θανάτου, λόγω των μεγάλων, μόνιμων ελλείψεων του μοναδικού Κέντρου Υγείας του νησιού σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Ειδικά το καλοκαίρι, τρεις γενικοί γιατροί καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες ενός πληθυσμού, που μαζί με τους παραθεριστές και τους ημερήσιους επισκέπτες, πλησιάζει τις 100 χιλιάδες.