Στη σύλληψη μιας 16χρονης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Αίγινα, έπειτα από περιστατικό απειλής σε βάρος συμμαθητών της με αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η ανήλικη συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 23 Απριλίου 2026, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, όταν η 16χρονη βρισκόταν σε στάση λεωφορείου μαζί με συμμαθητές της και φέρεται να τους απείλησε με σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Άμεσα ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο η ανήλικη παρέδωσε το αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όπου και συνελήφθη.

Η 16χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται.