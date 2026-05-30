Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια, που εκδηλώθηκε σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, στην περιοχή του Μεσαργού στην Αίγινα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 62χρονη ημεδαπή προκάλεσε τη φωτιά κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο της οικίας της, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε παρακείμενη αγροτική έκταση. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

Οι αρμόδιες πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτίων της.

Δείτε εικόνες από την έκταση που κάηκε από την πυρκαγιά στο νησί:

Μετά την προανάκριση, και κατόπιν επικοινωνίας με τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πειραιά, σχηματίστηκε δικογραφία και η υπαίτια συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, με το ύψος του προστίμου να ανέρχεται σε 7.129 ευρώ, καθώς η υπαίτια είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν κατά το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Μαΐου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 320.795,855 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 60 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι Ανακριτικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.