Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Αίγινας με την είδηση του θανάτου ενός βρέφους, 1,5 έτους.

Το βράδυ της Τρίτης (05/05) και συγκεκριμένα μετά τις 20:00 το βρέφος διακομίστηκε με πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος, στο Τζάνειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στη «Ζούγκλα» δεν υπήρχε ασθενοφόρο στο νησί για να μεταφέρει το βρέφος στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Στο Τζάνειο νοσοκομείο, οι γιατροί δυστυχώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η είδηση έχει συγκλονίσει κατοίκους και επαγγελματίες υγείας στο νησί, με τις συνθήκες του περιστατικού να διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το Aegina Portal επικοινώνησε το πρωί της Τετάρτης με την διευθύντρια του Κέντρου Υγείας κ. Σβετλάνα Λεονίδη, η οποία δήλωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει στις ερωτήσεις μας, καθώς υπάρχει απαγόρευση από την 2η ΔΥΠΕ, να μιλούν οι υγειονομικοί σε δημοσιογράφους. Πιο συγκεκριμένα, η κα. Λεονίδη είπε ότι τα στοιχεία που αφορούν το περιστατικό θα σταλούν στη 2η ΔΥΠΕ και εκείνη με τη σειρά της θα εκδώσει Δελτίο Τύπου.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας διενεργείται προανάκριση.