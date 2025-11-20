Νέο περιστατικό ανήλικης βίας έγινε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου στο Αίγιο, όταν δύο νεαροί 15 και 18 ετών επιτέθηκαν άγρια σε 17χρονο.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του παθόντα, οι δύο κατηγορούμενοι, το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, επιτέθηκαν στον ανήλικο γιο της, γρονθοκοπώντας και κλοτσώντας τον σε όλο το σώμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Αιγιαλείας σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο δραστών για σωματικές βλάβες, απειλή και εξύβριση.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες, ενώ παράλληλα οι δράστες τον εξύβρισαν και τον απείλησαν.

