Νέα, κρίσιμα δεδομένα, που περιπλέκουν την υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, φέρνουν στο φως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιου της. Η υπόθεση αποκτά νέα τροπή, καθώς τα ευρήματα φαίνεται, σε πρώτη φάση, να στηρίζουν την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την ύπαρξη ιχνών ινδικής κάνναβης, αλλά και υπνωτικών χαπιών στον οργανισμό του 65χρονου. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ισχυρισμό που προβάλλει ο ίδιος από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του, ότι δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, καθώς την ώρα του φονικού κοιμόταν βαθιά και δεν άκουσε, ούτε είδε το παραμικρό.

Το «ορφανό» DNA στο όπλο του εγκλήματος

Το μεγάλο μυστήριο της υπόθεσης, ωστόσο, παραμένει το εύρημα στο όπλο με το οποίο κόπηκε το νήμα της ζωής της μητέρας και του γιου. Σύμφωνα με τα εργαστηριακά δεδομένα, πάνω στο φονικό όπλο εντοπίστηκε δείγμα γενετικού υλικού (DNA), το οποίο δεν ανήκει σε κανένα από τα δύο θύματα και δεν ταυτίζεται με το DNA του κατηγορούμενου Ιταλού.

Παρά το εύρημα αυτό, το οποίο ο 65χρονος χρησιμοποιεί για να δηλώσει την αθωότητά του, η επίσημη θέση της Αστυνομίας παραμένει σταθερή. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.: «Δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο, ακόμα και τώρα κατά τη διαδικασία της ανάκρισης, που να εμπλέκει άλλο άτομο μέσα στον χώρο, να υπάρχει δηλαδή παρουσία τέταρτου ατόμου».

Στο μικροσκόπιο οι ηλεκτρονικές συσκευές και νέες καταθέσεις

Οι Αρχές συνεχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι της τραγωδίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν συμπληρωματικές καταθέσεις προκειμένου να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των εργαστηρίων έχουν μπει όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, ενώ αναμένονται και τα τελικά, επίσημα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων που θα προσδιορίσουν με απόλυτη ακρίβεια τις συνθήκες θανάτου των δύο θυμάτων.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Η φρικτή διπλή δολοφονία αποκαλύφθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου, όταν ο 65χρονος Ιταλός ζήτησε από έναν γείτονα να ειδοποιήσει την αστυνομία. Όταν ο ιατροδικαστής έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε ότι μητέρα και γιος είχαν πέσει νεκροί αρκετές ώρες νωρίτερα, περίπου στις 06:00 με 07:00 το πρωί.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ιταλός σύντροφος βρισκόταν μέσα στο σπίτι καθ’ όλη τη διάρκεια και μετά το έγκλημα, αλλά σε διαφορετικό χώρο. Στην πρώτη του κατάθεση στους αστυνομικούς, ο βασικός ύποπτος είχε περιγράψει τις κινήσεις του ως εξής: «Ξύπνησα γύρω στις 07:30 με 08:00 γιατί είχαμε ένα ραντεβού. Πήγα στο δωμάτιό της και δεν μπόρεσαν να ανοίξω και μετά γύρω στις 11:00 ξαναπήγα και τους βρήκα νεκρούς».

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές, καθώς η δικαστική ανακρίτρια θα κληθεί να σταθμίσει τη γνωμάτευση της ΕΛ.ΑΣ. περί απουσίας άλλου προσώπου στο σπίτι, απέναντι στο «ορφανό» DNA του όπλου και τα ναρκωτικά στοιχεία που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του κατηγορουμένου.