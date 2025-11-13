Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Στη σύλληψη δύο εκ των δραστών, της διάρρηξης παντοπωλείου στο Αίγιο, ενός 16χρονου και ενός 17χρονου, προχώρησε η Αστυνομία της Αχαΐας .

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο συλληφθέντων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι δράστες τα ξημερώματα της Πέμπτης, αφαίρεσαν απ’ το παντοπωλείο 600 ευρώ και 50 πακέτα τσιγάρα.

Μία ημέρα νωρίτερα, είχαν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να διαρρήξουν το ίδιο κατάστημα.

Κατά τη σύλληψη, στην κατοχή τους βρέθηκαν πακέτα τσιγάρων και δύο κουκούλες προσώπου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Ασφάλεια Αιγίου για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα, ενώ αναζητούνται οι άλλοι δύο ανήλικοι που φέρονται να συμμετείχαν στη διάρρηξη.

Οι ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Tempo24news.gr