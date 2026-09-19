Τα ίχνη μιας 16χρονης μαθήτριας από το Αίγιο έχουν εξαφανιστεί από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και η τοπική κοινωνία αγωνιά.

Η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε το πρωί της περασμένης Τετάρτης από το σπίτι της με σκοπό να μεταβεί στο σχολείο της, όμως δεν γύρισε ποτέ. Οι γονείς της αμέσως δήλωσαν την εξαφάνισή της στις αστυνομικές Αρχές, καθώς ανησυχούν πολύ για την τύχη της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με την αστυνομία να διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε.

Πηγή: Tempo 24