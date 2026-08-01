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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο πύρινο μέτωπο στην περιοχή Νεραντζιές του Δήμου Αιγιάλειας.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν συνολικά 75 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων τη 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης εξακολουθούν να συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Νέο μήνυμα του 112 που εκδόθηκε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα καλεί σε απομάκρυνση τους κατοίκους του Νέου Ερινεού με κατεύθυνση την Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών.

Με μήνυμα του 112 καλούνται και οι κάτοικοι της Αρραβωνίτσας να εκκενώσουν την περιοχή με κατεύθυνση προς Σελιαντίτικα, μέσω της 28 Επαρχιακής Οδού.