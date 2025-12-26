Εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διάπραξη κλοπών σε βάρος πολιτών στο Αίγιο, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν δύο άνδρες, ενώ συγκατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση είναι ένας ακόμη άνδρας, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές και πέντε απόπειρες κλοπών, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι ανέρχεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 65.000 ευρώ, ήτοι χρηματικό ποσό 31.500 ευρώ και τιμαλφή συνολικής αξίας 33.500 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος, διέπρατταν κλοπές, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σε σπίτια που βρίσκονται μέσα στην πόλη του Αιγίου.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι ζητούσαν από τα υποψήφια θύματα τους να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους, λεκάνες με κοσμήματα, χρήματα, μπαταρίες, θερμόμετρα και τηλεχειριστήρια που τυχόν εκπέμπουν ακτινοβολία, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Αιγίου ενώ, όπως προέκυψε έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν, για τέλεση αξιόποινων πράξεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ