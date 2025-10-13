Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια θανάτου του 87χρονου που βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Δευτέρας (13/10), από υπάλληλο της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι», στην αυλή του σπιτιού του, στον Λόγγο Αιγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τραύμα στο κεφάλι του 87χρονου, γεγονός που σήμανε συναγερμό, ωστόσο κατά την επιτόπια έρευνα δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης της οικίας του, ενώ δεν διαπιστώθηκε να λείπουν χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Στο σημείο κλήθηκε Ιατροδικαστής και δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, μέχρι να διενεργηθεί η νεκροψία – νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου του 87χρονου.

Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις ενδείξεις και τα ευρήματα των Αρχών, το τραύμα φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από πτώση του ηλικιωμένου στο έδαφος, από στέγη κοτετσιού που υπάρχει στο οικόπεδο.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών, ενώ την Τρίτη θα διενεργηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα διαλευκάνει την υπόθεση.

Πηγή: tempo24.news