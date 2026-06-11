Μετά από τη μαραθώνια ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 56χρονος συνελήφθη στο Άλσος Αιγιαλείας πριν από λίγες ημέρες, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol από τις αστυνομικές Αρχές της Αυστραλίας, για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1997.

Πέρα από τον Δαλαμάγκα, συνελήφθησαν και η 47χρονη σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 56χρονο ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών, στη σύντροφό του δύο έτη και έξι μήνες και στον πατέρα του τρία έτη και τέσσερις μήνες.

Σημειώνεται ότι και για τους τρεις αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Παρόλα αυτά, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραμένει υπό κράτηση λόγω της διαδικασίας έκδοσής του ή μη στην Αυστραλία. Πρόκειται να μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών, ώσπου να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών για το αίτημα έκδοσης.

Το έγκλημα που τον καταδίωκε για 27 χρόνια

Η υπόθεση ξεκινά στις 25 Απριλίου 1999 στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο, μέσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όταν το θύμα επιχείρησε να παρέμβει για να σταματήσει έναν καυγά.

Μετά το φονικό εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ωστόσο κατάφερε να εξαφανιστεί πριν συλληφθεί. Οι Αρχές εκτιμούν ότι εγκατέλειψε την Αυστραλία και βρήκε καταφύγιο στην Ελλάδα, όπου παρέμεινε για χρόνια, χρησιμοποιώντας διαφορετικές ταυτότητες και ψευδώνυμα.

Μεταξύ των ονομάτων που φέρεται να χρησιμοποιούσε κατά καιρούς περιλαμβάνονται τα «Τζέιμς», «Τζιμ», «Τιμ», «Δημήτριος», «Δημήτρης», «Μήτσος», «Τάκης» και «Κάνης».

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ζούσε ως «Αντώνης Τζίμας» σε σπίτι-κρησφύγετο

Οι έρευνες των Αρχών έδειξαν ότι ο Δαλαμάγκας ζούσε επί σειρά ετών στην περιοχή, χρησιμοποιώντας την ψεύτικη ταυτότητα «Αντώνης Τζίμας». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια είχε εγκατασταθεί στην Αιγιάλεια, όπου ζούσε με τη σύντροφό του, η οποία κατάγεται από την περιοχή.

Μετά τη σύλληψή του ακολούθησε έρευνα στην οικία του, κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν μία βαλλίστρα, στιλέτα και συνολικά 13 κινητά τηλέφωνα. Τα ευρήματα ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ότι επρόκειτο για άτομο που λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας και ασφαλείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η βαλλίστρα βρέθηκε δίπλα στο κρεβάτι του, ενώ τα στιλέτα ήταν τοποθετημένα σε κοντινό σημείο του υπνοδωματίου.

Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση σύλληψής του σχεδιάστηκε με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχε φόβος ότι θα μπορούσε να αντιδράσει βίαια.

Πηγή: tempo24