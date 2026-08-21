Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη 20 Αυγούστου σε πλατεία του Αιγίου, όταν ένα πεντάχρονο αγόρι τραυματίστηκε την ώρα που έπαιζε σε μηχάνημα με κερματοδέκτη.

Βάσει των πρώτων στοιχείων, το παιχνίδι μετακινήθηκε από τη θέση του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει και να τραυματίσει το παιδί στο χέρι.

Ο μικρός διακομίστηκε αμέσως στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τη διακρίβωση των αιτιών και των συνθηκών του περιστατικού, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του υπευθύνου του χώρου.

Πηγή: mesogeiostv