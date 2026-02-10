Ένας 27χρονος μεταφορέας και οδηγός δικύκλου κατήγγειλε χθες (9/2) στην Αστυνομία, ότι δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα, τα οποία και αναγνώρισε. Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι δράστες, επιβαίνοντες σε ΙΧ αυτοκίνητο, επιχείρησαν αρχικά να εμβολίσουν τη μοτοσικλέτα του και στη συνέχεια να τον παρασύρουν με το όχημά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κορίνθου, στο Αίγιο. Όπως αναφέρει το θύμα, οι τρεις δράστες κάλεσαν στο σημείο ακόμη πέντε άτομα και όλοι μαζί του επιτέθηκαν, χτυπώντας τον κυρίως στο κεφάλι και προκαλώντας του επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Η αναγνώριση των τριών επιβαινόντων στο ΙΧ πραγματοποιήθηκε ύστερα από επίδειξη φωτογραφιών από αστυνομικούς, ενώ άμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναζήτησής τους από τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπήρχε προηγούμενη γνωριμία μεταξύ του θύματος και των δραστών ή αν η επίθεση οφείλεται σε άλλους λόγους.