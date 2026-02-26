Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, αστυνομικοί μετέφεραν σήμερα τα ξημερώματα στα Δικαστήρια του Αιγίου, τον 47χρονο άνδρα που κατηγορείται για τους πυροβολισμούς κατά τεσσάρων ανηλίκων, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους. Μετά την απολογία του ο δράστης προφυλακίστηκε.

Η μεταγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο έγινε στις τέσσερις τα ξημερώματα, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συνάντηση με τους συγγενείς και τους φίλους των παιδιών, καθώς υπήρχαν φόβοι για πρόκληση επεισοδίων.

Ο 47χρονος απολογήθηκε με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω», έχει ισχυριστεί ο ίδιος.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ στην οδό Φιλοποίμενος στο Αίγιο, όταν τα τέσσερα παιδιά βρισκόντουσαν στις σκάλες και δέχθηκαν πυροβολισμούς με σκάγια. Τρία από τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, ενώ ένας 15χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση.

