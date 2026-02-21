Ένας 46χρονος συνελήφθη το Σάββατο (21/2) στο Αίγιο, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο εναντίον τεσσάρων νεαρών, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, στην οδό Φιλοποίμενος.

Σε βάρος του 46χρονου αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία και να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις νεαροί, ένας 15χρονος και τρεις 16χρονοι τραυματίστηκαν στα πόδια και την πλάτη έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκαν τη στιγμή που περπατούσαν.

Οι τρεις 16χρονοι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο του Αιγίου, ενώ ο 15χρονος νοσηλεύεται, επίσης εκτός κινδύνου, στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

