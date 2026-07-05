Αντί για απαντήσεις, οι εργαστηριακές αναλύσεις και οι εξετάσεις γύρω από την τραγική διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου προκαλούν νέα, δυσεπίλυτα ερωτήματα στις διωκτικές αρχές.

Η πιο πρόσφατη ανατροπή έρχεται από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονης Μαρίας. Στον οργανισμό του κατηγορουμένου ανιχνεύθηκαν ισχυρές δόσεις υπνωτικών ουσιών καθώς και κάνναβη. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει την αρχική του υπερασπιστική γραμμή, σύμφωνα με την οποία το μοιραίο βράδυ βρισκόταν σε βαθύ λήθαργο, αδυνατώντας να αντιληφθεί το παραμικρό την ώρα που διαπραττόταν το έγκλημα.

Την ίδια στιγμή, οι ιατροδικαστικές έρευνες στις σορούς της μητέρας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στοιχεία. Στα νύχια των θυμάτων, στο μαχαίρι της κουζίνας, αλλά και στο όπλο του εγκλήματος δεν εντοπίστηκε γενετικό υλικό ή αποτυπώματα του 65χρονου.

Αντιθέτως, οι αρχές εντόπισαν στον χώρο DNA που ανήκει σε άγνωστο πρόσωπο, το οποίο και προσπαθούν πλέον να ταυτοποιήσουν.

Όλα αυτά τα δεδομένα ενισχύουν τους ισχυρισμούς των δικηγόρων του Ιταλού, οι οποίοι τονίζουν ότι η προφυλάκισή του βασίστηκε σε ενδείξεις και κενά της δικογραφίας, παρά σε αδιαμφισβήτητα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Οι ψηφιακές έρευνες και ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ

Μπροστά στο αδιέξοδο, οι αστυνομικοί στρέφουν την προσοχή τους στην ανάλυση των ψηφιακών πειστηρίων. Εκτός από τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές των θυμάτων και του βασικού υπόπτου, στο μικροσκόπιο μπαίνει και η έξυπνη σκούπα-ρομπότ του σπιτιού.

Οι αρχές ευελπιστούν ότι η ανάκτηση της χαρτογράφησης και των κινήσεων της συσκευής θα προσφέρει πολύτιμα στοιχεία και συγκεκριμένα:

– Τον ακριβή χρόνο τέλεσης του εγκλήματος.

– Τη δραστηριότητα εντός της οικίας κατά τις κρίσιμες ώρες που μεσολάβησαν μέχρι την αποκάλυψη της τραγωδίας.

– Απαντήσεις για την καθαριότητα του χώρου, καθώς το γεγονός ότι το σπίτι βρέθηκε ασυνήθιστα τακτοποιημένο είχε κινήσει αρχικά υποψίες για προσπάθεια συγκάλυψης από την πλευρά του 65χρονου.

Η μαρτυρία της συντρόφου του 26χρονου

Παράλληλα με τις επιστημονικές έρευνες, η κατάθεση της συντρόφου του Ολύμπιου, η οποία ταξίδεψε από το εξωτερικό, ρίχνει φως στο σκοτεινό παρασκήνιο των τελευταίων ημερών της οικογένειας. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι ο 65χρονος Μάρκος δεν της έδινε την εντύπωση ανθρώπου ικανού για μια τέτοια πράξη, ενώ περιέγραψε μια έκρυθμη κατάσταση στο σπίτι, λόγω της επιβαρυμένης ψυχολογικής κατάστασης της 54χρονης μητέρας μετά από ένα χειρουργείο.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο 26χρονος είχε επιστρέψει από τη Γερμανία ανησυχώντας για τη συμπεριφορά της μητέρας του, η οποία παρουσίαζε έντονη σύγχυση. Η οικογένεια είχε αναζητήσει τη βοήθεια ειδικών, καθώς η 54χρονη φέρεται να κατανάλωνε κρυφά αλκοόλ, να παρουσίαζε διαταραχές στον ύπνο και να μην αφήνει τον γιο της να ηρεμήσει, πηγαίνοντας διαρκώς στο δωμάτιό του τα βράδια.

Το οικονομικό άγχος και οι παρανοϊκές αναφορές

Η κατάθεση περιλαμβάνει και αποκαλύψεις για σοβαρά οικονομικά προβλήματα που πίεζαν την οικογένεια, καθώς χρέη του παππού είχαν μεταβιβαστεί στον 26χρονο, προκαλώντας του τεράστιο στρες.

Ιδιαίτερα σοκαριστική είναι η αναφορά της συντρόφου σε ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε ο Ολύμπιος στα τέλη Μαΐου από τη μητέρα του, το οποίο τον άφησε εμβρόντητο:

«Μου είπε “νομίζω ότι η μαμά μου έχει χάσει το μυαλό της”», κατέθεσε η κοπέλα.

Η μητέρα του φέρεται να του έλεγε σε κατάσταση πανικού ότι τα χρέη τους δεν ήταν 20.000 αλλά 50.000 ευρώ, ρωτώντας τον αν είναι έτοιμος να πάει φυλακή. Μάλιστα, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά τη φράση «αυτοί μου λένε να σκοτώσω τον Ολύμπιο», χωρίς ποτέ να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν, σκορπίζοντας τον τρόμο και την ανησυχία στα θύματα λίγες μόλις ημέρες πριν το τραγικό τους τέλος.