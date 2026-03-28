Σοβαρό βίαιο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22.00 το βράδυ στο κέντρο του Αγρινίου, κοντά στις οδούς Κύπρου και Ι. Σταϊκου. Ένας 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα 4-5 ατόμων και τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο.

Ο ανήλικος έχασε σημαντική ποσότητα αίματος, ενώ στο σημείο βρισκόταν και μια νεαρή γυναίκα, πιθανότατα συγγενικό του πρόσωπο, η οποία υπέστη σοκ. Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο τραυματισμός του εντοπίζεται στον μηρό και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε έξι προσαγωγές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.