Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των θρασύτατων δραστών που επιχείρησαν να ληστέψουν κατάστημα στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικές αρχές.

Ενώ αρχικά υπήρχε η πληροφορία πως υπήρξε διάρρηξη επιχείρησης αγοράς χρυσού και κοσμημάτων στην οδό Κριάρη, στο πλέον κεντρικό σημείο της πόλης, τελικά αποκαλύφθηκε ότι επρόκειτο για ληστεία με τραυματισμό ενός ατόμου.

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το βράδυ της Κυριακής (14/12), όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μαζί με έναν φίλο του βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα με μισοκατεβασμένα τα μεταλλικά ρολά καθώς είχαν κλείσει και ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν.

Ξαφνικά, κάτω από τα ρολά «μπούκαραν» 4-5 άτομα προσπαθώντας να αρπάξουν ότι έβρισκαν μπροστά τους. Ο ιδιοκτήτης με τον φίλο του προσπάθησαν να τους αποτρέψουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να τραυματιστεί από χτυπήματα στο κεφάλι ο φίλος του, ενώ οι ληστές πρόλαβαν να αρπάξουν από τον λαιμό του ιδιοκτήτη μια χρυσή αλυσίδα πριν τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης οι οποίοι ξεκίνησαν άμεσα την αναζήτηση των ληστών.

Πηγή: flashnews.gr