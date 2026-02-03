Σοβαρό αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο, που φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες και να σχετίζεται με κύκλωμα διακινητών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 5 μεταναστών και τον τραυματισμό επιβαινόντων.

Δείτε βίντεο από το σημείο (politischios.gr):

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν τραυματιστεί και δύο λιμενικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Οι διακινητές κινήθηκαν προς το σκάφος του Λιμενικού και επήλθε σύγκρουση με ανθρώπους να πέφτουν στη θάλασσα.

Στη λέμβο των παράνομων μεταναστών επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι, που βρέθηκαν στη θάλασσα.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Άμεση ήταν η ανταπόκριση των δυνάμεων του ΕΚΑΒ με 5 ασθενοφόρα. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν έχουν διακομίσει στο γενικό νοσοκομείο Χίου, 18 παράτυπους μετανάστες, (ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα) και δύο στελέχη του λιμενικού σώματος.

Όλοι τους είναι σε καλή κατάσταση. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα.

