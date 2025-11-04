Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Αποτέλεσμα αιματηρής συμπλοκής ανάμεσα σε τουλάχιστον οκτώ οπαδούς δύο διαφορετικών ομάδων, έπειτα από ραντεβού θανάτου που είχαν δώσει οι δύο παρέες, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Χαλκίδας στην οδό Ληλαντίων, είναι το άγριο συμβάν που έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (3/11) που είχε ως τραγική κατάληξη, να χάσει την ζωή του από μαχαιριές ο 23χρονος Δημήτρης Ρουμπής, γιος γνωστού επιχειρηματία, που διατηρεί πρατήριο υγρών καυσίμων στη Δροσιά Χαλκίδας.

Αποτέλεσμα της συμπλοκής να τραυματιστούν τρία άτομα, εκ των οποίων ο Δημήτρης Ρουμπής, πιο σοβαρά. Μάλιστα άτομα της παρέας του, τον μετέφεραν και τον άφησαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου λίγο αργότερα παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε.

Έξι συλλήψεις για την οπαδική συμπλοκή

Συνολικά οι μέχρι στιγμής συλλήψεις από τις αστυνομικές Αρχές για το αιματηρό επεισόδιο ανέρχονται σε έξι. Ο ένας εκ των συλληφθέντων μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, εμπλέκεται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την δολοφονική επίθεση εναντίον του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγερίδη, έξω από το κλειστό γήπεδο το βόλεϊ στου Ρέντη τον Δεκέμβριο του 2023. Πρόκειται για νεαρό άνδρα ηλικίας 19 ετών ο οποίος συμμετείχε στην αιματηρή συμπλοκή, η οποία στοίχισε τη ζωή του 23χρονου.

Κ. Δημογλίδου: «Κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει για οπαδικά αδικήματα, δεν βρέθηκε αιχμηρό αντικείμενο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, γνωστοποίησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν οπαδικά κίνητρα πίσω από την αιματηρή συμπλοκή στη Χαλκίδα, καθώς «κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για αδικήματα της αθλητικής νομοθεσίας», ανέφερε αρχικά για να προσθέσει ακολούθως:

«Φαίνεται πως στη συμπλοκή συμμετείχαν 8 άτομα μετά την ενημέρωση που έχουμε από τους αστυνομικούς. Υπάρχουν δύο τραυματίες και ένας νεκρός, καθώς και τρία άτομα που έχουν συλληφθεί. Αναμένεται να συλληφθούν και οι 2 τραυματίες, επομένως οι συλλήψεις θα γίνουν συνολικά 5, ενώ λείπουν τουλάχιστον άλλα 2 άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα. Λαμβάνουν αυτήν τη στιγμή καταθέσεις οι αστυνομικοί, για να δουν ποιος τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο νεαρό και πώς προέκυψαν κι οι άλλοι 2 τραυματίες, καθώς δεν βρέθηκε κανένα αιχμηρό αντικείμενο» υπογράμμισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ.

Νοσηλεύονται δύο τραυματίες – Συνελήφθη ο ένας εξ’ αυτών

Παράλληλα στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται οι άλλοι δύο τραυματίες. Ο πρώτος, ηλικίας 20 ετών, του οποίου η κατάσταση είναι πιο σοβαρή, συνελήφθη και παραμένει φρουρούμενος, σε νοσηλεία. Βρέθηκε χτυπημένος από αιχμηρό αντικείμενο κοντά στην Πλατεία Ελευθερίας και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο δεύτερος τραυματίας που φέρει κάποιες αμυχές στα χέρια, ενδεχομένως να συλληφθεί αργότερα, αν αποδειχθεί η εμπλοκή του.

Επίσης η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε άλλες τρεις συλλήψεις εμπλεκομένων στο αιματηρό επεισόδιο, ενώ αναζητούνται ακόμη τρία άτομα, που έχουν επίσης ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενοι στο ραντεβού θανάτου.

Στη Χαλκίδα έχουν ήδη μεταβεί στελέχη από την Ασφάλεια Αττικής, ενώ έχουν γίνει μέχρι στιγμής τέσσερις προσαγωγές στο Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας.

Με πληροφορίες από www.eviazoom.gr – Φωτογραφίες eviaonline. gr