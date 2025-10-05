Αιματηρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 5 Οκτωβρίου στην περιοχή των Λιμνών στην ορεινή Αργολίδα, στα όρια με την Κορινθία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μια ομάδα κυνηγών που είχε πάει για κυνήγι, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες σημειώθηκε τραυματισμός από μονόβολο σε έναν εξ αυτών.

Ο τραυματισμός του άτυχου κυνηγού σημειώθηκε σε απόκρημνη χαράδρα και οι φίλοι του, του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες δένοντας με επιδέσμους το τραύμα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η πρόσβαση στο σημείο είναι πολύ δύσκολη και πιθανόν να κληθεί η ΕΜΑΚ για την μεταφορά του σε προσβάσιμο σημείο όπου θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο νοσοκομείο Ναυπλίου.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.

