Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7) στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το thestival.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 20:00 ένας 35χρονος άνδρας κάλεσε την Άμεση Δράση και είπε πως δέχτηκε πυροβολισμό από έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου.

Το θύμα μετά το περιστατικό πήγε στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και κάλεσε από εκεί την Ελληνική Αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας που βρήκαν χτυπημένο τον 35χρονο άνδρα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης.