Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/9), στο λιμανάκι της Παντάνασσας, κοντά στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν δύο νεαροί άνδρες συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί, και να διακομιστεί στο Νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος να συλληφθεί από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, οι δύο άνδρες είχαν δώσει “ραντεβού” στο σημείο, με σκοπό να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Ωστόσο, η συνάντηση εξελίχθηκε σε έντονο καβγά, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρό επεισόδιο.

Ο τραυματίας φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και υπεβλήθη σε ράμματα. Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν ο τραυματισμός του προκλήθηκε από μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο, ενώ η κατάσταση υγείας του παρακολουθείται από τους γιατρούς, χωρίς να είναι κάτι σοβαρό.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για οικογενειακά προηγούμενα μεταξύ των εμπλεκομένων, που φαίνεται να σχετίζονται με παλαιότερο περιστατικό που είχε λάβει χώρα στο Γάζι, πριν από μερικούς μήνες, όπου είχε σημειωθεί πυροβολισμός σε κατάστημα.

