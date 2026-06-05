Αιματηρό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 05/06 σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λεωφόρο Φλέμινγκ στη Ραφήνα.

Από τη λογομαχία στη σωματική βία

Το επεισόδιο ξεκίνησε να εξελίσσεται στον εξωτερικό χώρο του βενζινάδικου, όταν για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους ξέσπασε άγριος καυγάς, με έναν 52χρονο άνδρα Αλβανικής καταγωγής να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει δύο άλλα άτομα.

Οι συμμετέχοντες πέρασαν γρήγορα στη χειροδικία, μετατρέποντας τον χώρο του πρατηρίου καυσίμων σε πεδίο μάχης. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, τα χτυπήματα ήταν ιδιαίτερα σφοδρά, με συνέπεια να τραυματιστούν και οι τρεις εμπλεκόμενοι. Αμέσως μετά την επίθεση, -όπως γράφει το irafina– ο φερόμενος ως δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, ωστόσο η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και τελικά ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τον καταδίωξε με το αυτοκίνητο του και τον χτύπησε στο πόδι καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει ένα από τα θύματα της επίθεσης

Οι δύο τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ενώ ο 52χρονος δράστης από την Αλβανία φαίνεται πως είναι γνώριμος στις αρχές καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί και απελαθεί από την χώρα.