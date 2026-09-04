Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, στη Δυτική Αττική, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στον σκοπό και στον αξιωματικό υπηρεσίας. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα.

Ο δράστης, οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει ψυχολογικά προβλήματα, μεταφέρεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση και τα κίνητρα του άνδρα.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.