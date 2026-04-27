Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 28χρονο από την Τουρκία.

Ο 28χρονος δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι από έναν από τους δράστες, οι οποίοι άνοιξαν πυρ και τον χτύπησαν.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία διερχόμενη γυναίκα, ενώ ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς οι σφαίρες δεν χτύπησαν αρτηρίες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος είχε ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα.

Το πιο πιθανό σενάριο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, είναι ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας, ενώ η αστυνομία τοποθετεί το συμβάν στο πλαίσιο παρόμοιων περιστατικών που έχουν σημειωθεί.