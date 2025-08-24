Για ακόμη μια χρονιά ο Αύγουστος εξελίσσεται σε μήνας-παγίδα για τους οδηγούς, αφού οι άδειοι δρόμοι της Αττικής, μετατρέπονται σε σκηνικό θανατηφόρων τροχαίων.

Μόνο τις τελευταίες ημέρες έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ δύο νέα δυστυχήματα καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Πέτρου Ράλλη και τη Μεσογείων.

Η μείωση της κυκλοφορίας δεν συνεπάγεται ασφάλεια.

Αντιθέτως, οι άδειοι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες ταχύτητες, αυξάνοντας τη σοβαρότητα των ατυχημάτων ακόμη και όταν αυτά είναι αριθμητικά λιγότερα.

Ο συνδυασμός βραδινής οδήγησης, κατανάλωσης αλκοόλ και αυξημένης ταχύτητας μετατρέπει κάθε παράβαση σε πιθανή τραγωδία.

Μάλιστα οι ιθύνοντες μιλούν για 50 συγκρούσεις κάθε ημέρα σε όλους τους δρόμους της Αττικής.

Παρά τις συνεχείς επιχειρήσεις της Τροχαίας, η χώρα παραμένει μακριά από τους ευρωπαϊκούς στόχους μείωσης των τροχαίων θυμάτων.

Το 2024 οι νεκροί ανήλθαν σε 660, ενώ για το 2025 δεν προβλέπεται μείωση κάτω από τους 600. Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει απόκλιση περίπου 20 νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκους σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στοιχεία ελέγχων και παραβάσεων

Από 11 έως 17 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 21.634 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.037 παραβάσεις. Οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στην Αττική (351), ακολούθησαν τα Ιόνια Νησιά (312) και το Νότιο Αιγαίο (264).

Το α’ εξάμηνο 2025 στη Θεσσαλονίκη:

31.584 παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας

2.585 οδηγοί χωρίς κράνος

2.965 οδηγοί χωρίς άδεια οδήγησης

1.276 οδηγοί χωρίς ζώνη ασφαλείας

467 οδηγοί με χρήση κινητού κατά την οδήγηση

Συνολικά ελέγχθησαν 49.011 οχήματα και συνελήφθησαν 123 παραβάτες.

Στους εξειδικευμένους ελέγχους: 19.359 παραβάσεις σε φορτηγά και λεωφορεία, 229 σε σχολικά λεωφορεία, 180 σε ταξί.

Hλεκτρικά πατίνια: Η νέα απειλή

Η ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών στη Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Νεαροί χρήστες κινούνται χωρίς κράνος, σε υψηλές ταχύτητες, ακόμη και σε πεζοδρόμια, προκαλώντας ατυχήματα και βάζοντας σε κίνδυνο τους πεζούς.

Ενδεικτικές παραβάσεις:

Πολλαπλοί επιβάτες σε ένα πατίνι.

Οδήγηση χωρίς κράνος ή ανακλαστικό γιλέκο.

Είσοδος σε μονόδρομους με κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης.

Χρήση κινητού κατά την οδήγηση.

Από το 2024 έως το πρώτο τετράμηνο του 2025 καταγράφηκαν 2.147 παραβάσεις σε πατίνια και 23 ατυχήματα με 26 τραυματίες.