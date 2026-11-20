Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων Airbnb μπορούν να καθορίζουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών τους, καθώς η πλατφόρμα περιορίζει τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την καθαριότητα και τις εργασίες πριν από την αναχώρηση.

Η νέα πολιτική, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου ύστερα από παράπονα ταξιδιωτών για τις εκτεταμένες λίστες εργασιών που καλούνταν να διεκπεραιώσουν πριν παραδώσουν το ακίνητο, αφορά, μεταξύ άλλων, το πλύσιμο των πιάτων, την αφαίρεση των σεντονιών, τη μεταφορά των απορριμμάτων και τη χρήση του κλιματισμού.

Σύμφωνα με την Airbnb, τέτοιου είδους απαιτήσεις μπορούν να επιβαρύνουν αρνητικά την εμπειρία διαμονής και να αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες από μελλοντικές κρατήσεις.

Παράλληλα, η πλατφόρμα αναδιοργανώνει τους κανόνες των καταλυμάτων σε επτά βασικές κατηγορίες, ώστε οι υποχρεώσεις να είναι σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πριν ακόμη ολοκληρωθεί η κράτηση.

Πιάτα, σεντόνια, σκουπίδια και κλιματισμός: Τι επιτρέπεται και τι όχι

Για να αποσαφηνίσει ποιες απαιτήσεις θεωρούνται εύλογες και ποιες όχι, η Airbnb παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα:

Πλύσιμο πιάτων: Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ζητούν από τους επισκέπτες να τοποθετούν τα χρησιμοποιημένα πιάτα στον νεροχύτη. Δεν θεωρείται, ωστόσο, εύλογο να απαιτούν να τα πλένουν και να τα τοποθετούν ξανά στα ντουλάπια.

Σεντόνια και πετσέτες: Επιτρέπεται να ζητείται η συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων πετσετών σε ένα σημείο. Αντίθετα, οι επισκέπτες δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να αφαιρούν τα σεντόνια από τα κρεβάτια ή να βάζουν πλυντήριο πριν φύγουν.

Απορρίμματα: Οι επισκέπτες μπορούν να καλούνται να διαχωρίζουν τα σκουπίδια από τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα τοποθετούν στους προβλεπόμενους εσωτερικούς κάδους. Δεν θεωρείται, όμως, εύλογο να υποχρεώνονται να μεταφέρουν τα απορρίμματα σε απομακρυσμένο σημείο εκτός του καταλύματος.

Κλιματισμός και ηλεκτρικές συσκευές: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητά να απενεργοποιείται ο κλιματισμός κατά την αναχώρηση. Δεν μπορεί, όμως, να απαιτεί από τους επισκέπτες να αποφεύγουν τη χρήση μιας παροχής που διαφημίζεται ως διαθέσιμη στο κατάλυμα.

Οι επτά βασικοί κανόνες που θα ορίζουν οι ιδιοκτήτες

Ταυτόχρονα με τους περιορισμούς στις εργασίες καθαριότητας, η Airbnb συγκεντρώνει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των καταλυμάτων σε επτά κατηγορίες, οι οποίες θα εμφανίζονται συγκεντρωμένες στη διαχείριση της καταχώρισης. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να καθορίζουν: