Σε εφαρμογή έχει ήδη μπει, από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το αναθεωρημένο πλαίσιο λειτουργίας της Airbnb, βάζοντας οριστικό τέλος στις παράλογες απαιτήσεις ορισμένων ιδιοκτητών. Η πλατφόρμα ξεκαθαρίζει το τοπίο –μετά τις αρχικές ανακοινώσεις της 20ής Οκτωβρίου– ορίζοντας αυστηρά όρια στο τι θεωρείται αποδεκτή υποχρέωση ενός επισκέπτη και τι καταχρηστική «αγγαρεία», εστιάζοντας κυρίως στη διαδικασία του check-out.

Τέλος στις υπερβολικές απαιτήσεις κατά την αναχώρηση

Με βάση τη νέα πολιτική, η Airbnb αναπροσαρμόζει τους κανόνες για τα καθήκοντα των ενοικιαστών, απαλλάσσοντάς τους από εργασίες που ανήκουν στην επαγγελματική προετοιμασία του χώρου. Συγκεκριμένα:

Κουζίνα και Σκεύη: Οι φιλοξενούμενοι υποχρεούνται το πολύ να συγκεντρώσουν τα άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη. Οι ιδιοκτήτες απαγορεύεται πλέον να απαιτούν το πλύσιμο, το στέγνωμα και την επανατοποθέτηση των σκευών στα ντουλάπια.

Λευκά Είδη: Το μόνο που μπορεί να ζητηθεί είναι η συγκέντρωση των χρησιμοποιημένων πετσετών σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Το «ξεστρώσιμο» των κρεβατιών και η υποχρέωση χρήσης πλυντηρίου πριν την αποχώρηση καταργούνται οριστικά.

Διαχείριση απορριμμάτων: Οι επισκέπτες μπορούν να κληθούν να κάνουν ανακύκλωση και να πετάξουν τα σκουπίδια στους κάδους του κτηρίου. Η μεταφορά τους, όμως, σε μακρινούς κάδους της γειτονιάς θεωρείται εκτός ορίων.

Χρήση Κλιματιστικού: Είναι αποδεκτό να ζητηθεί η απενεργοποίηση του κλιματισμού κατά την τελική αναχώρηση. Αντίθετα, οι οικοδεσπότες δεν έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν περιορισμούς στον χρόνο λειτουργίας του κατά τη διάρκεια της διαμονής, από τη στιγμή που αυτό αποτελεί παροχή του καταλύματος.

Οι 7 προϋποθέσεις που παραμένουν στα χέρια των ιδιοκτητών

Για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις και δυσάρεστες εκπλήξεις, η Airbnb έχει τυποποιήσει τους όρους που διατηρούν το δικαίωμα να επιβάλλουν οι ιδιοκτήτες σε επτά ξεκάθαρες κατηγορίες, ορατές πριν την επιβεβαίωση της κράτησης:

Όριο ατόμων: Ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών που επιτρέπεται να εισέλθουν και να κοιμηθούν στο σπίτι.

Ώρες ησυχίας: Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαγορεύεται ο υπερβολικός θόρυβος.

Εκδηλώσεις: Η πολιτική για μικρές συγκεντρώσεις, τηρώντας πάντα την καθολική απαγόρευση των μεγάλων πάρτι από την πλατφόρμα.

Φιλοξενία ζώων: Εάν είναι καλοδεχούμενα τα κατοικίδια και κάτω από ποιους περιορισμούς (π.χ. μέγιστος αριθμός).

Κάπνισμα: Το αν επιτρέπονται τα τσιγάρα και τα ηλεκτρονικά είδη ατμίσματος στους εσωτερικούς χώρους.

Επαγγελματική χρήση: Το κατά πόσο το ακίνητο μπορεί να αξιοποιηθεί για εμπορικές φωτογραφίσεις ή κινηματογραφικά γυρίσματα.

Check-out & Ασφάλεια: Οι ακριβείς οδηγίες για το κλείδωμα της ιδιοκτησίας και το σημείο επιστροφής των κλειδιών.

Κεντρικός άξονας αυτών των αλλαγών είναι η απόλυτη διαφάνεια.

Η πλατφόρμα στοχεύει σε μια ομαλή εμπειρία φιλοξενίας όπου ο επισκέπτης νιώθει πελάτης και όχι καθαριστής, αφήνοντας παράλληλα στους οικοδεσπότες το περιθώριο να προστατεύσουν την περιουσία τους μέσα σε λογικά και εγκεκριμένα πλαίσια.