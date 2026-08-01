Αίρεται σήμερα Σάββατο (01/08) τα μεσάνυχτα η απαγόρευση διέλευσης και παραμονής επισκεπτών και οχημάτων στον Λόφο Λυκαβηττού, ο οποίος παρέμεινε προληπτικά κλειστός λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, την Κυριακή 02 Αυγούστου όλοι οι λόφοι της πρωτεύουσας θα είναι προσβάσιμοι για το κοινό υπό αυστηρή επιτήρηση, με μοναδική εξαίρεση τον Λόφο Φινόπουλου.

Τι ισχύει για την Κυριακή

Για την Κυριακή (02/08), προγραμματίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους λόφους της Αθήνας, οι οποίοι ωστόσο θα βρίσκονται υπό αυξημένη επιτήρηση και συνεχή περιπολία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Μοναδική εξαίρεση στον σχεδιασμό επαναλειτουργίας αποτελεί ο Λόφος Φινόπουλου, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός για το κοινό για λόγους ασφαλείας.

Σύσταση του Δήμου Αθηναίων προς τους πολίτες

Με αφορμή την άρση των μέτρων, ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει έκκληση στους πολίτες και τους επισκέπτες: