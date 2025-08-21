Τραγικές είναι οι συνθήκες διαβίωσης στις Φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, στην Κρήτη, όπου άνθρωποι στοιβάζονται σαν… ποντίκια, σε άθλιες συνθήκες για να εκτίσουν την ποινή τους.

Οι εικόνες που δημοσιεύει σήμερα η «Ζούγκλα» είναι αποκαλυπτικές και σοκαριστικές.

Κοριοί στα στρώματα των κρατουμένων, σώματα ανθρώπων γεμάτα από εκατοντάδες τσιμπήματα, άθλιες συνθήκες υγιεινής, ξεχαρβαλωμένες ντουζιέρες και τουαλέτες, που κανείς δεν θα ήθελε να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει.

Το κτήριο, που στεγάζει τις φυλακές, μετράει σχεδόν έναν αιώνα, καθώς κατασκευάστηκε το 1932 και έκτοτε με πρόχειρες λύσεις, προσπαθεί να καλύψει ανάγκες κράτησης.

Όμως οι εικόνες μόνο σύγχρονο κατάστημα κράτησης δεν θυμίζουν και η όλη κατάσταση αποτελεί ντροπή για το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας και την έννοια του όποιου συνετισμού πρεσβεύει η Δικαιοσύνη, για όποιον εκτίει μία ποινή.