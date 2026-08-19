Τέλος καλό, όλα καλά για πέντε άτομα που βρέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο στη θαλάσσια περιοχή «Μερσίνια» στο Πλωμάρι, όταν το ερασιτεχνικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν άρχισε να βυθίζεται.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε άμεσα. Υπό τις οδηγίες και τον πλήρη συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε σε κοντινή απόσταση έσπευσε γρήγορα στο σημείο του ναυαγίου και κατάφερε να περισυλλέξει με επιτυχία όλους τους επιβαίνοντες.

Στη συνέχεια, οι πέντε διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην παραλία Τάρτι. Όπως έγινε γνωστό, είναι όλοι τους καλά στην υγεία τους και η περιπέτειά τους έληξε αναίμακτα, αφήνοντάς τους μόνο με την τρομάρα του απρόσμενου ατυχήματος.