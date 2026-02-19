Τέλος στην αγωνία για τους δύο φίλους που χάθηκαν στο δρόμο για την κορυφή Γεροντόβραχος στον Παρνασσό, καθώς εντοπίστηκαν γύρω στις 22.00 το βράδυ σώοι από τους διασώστες της 7ης ΕΜΑΚ και εθελοντές.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 47 και 44 ετών, αποπροσανατολίστηκαν εξαιτίας της πυκνής ομίχλης με αποτέλεσμα να μην μπορούν τον δρόμο της επιστροφής προς Αράχωβα. Αναζήτησαν βοήθεια γύρω στις 18:50 και αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από 13 πυροσβέστες της 7ης, της 8ης ΕΜΑΚ (Λαμία και Λάρισα αντίστοιχα) και της Π.Υ. Λιβαδειάς, καθώς και από δύο εθελοντικές ομάδες και ομάδα από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, που ήξεραν πολύ καλά το μέρος.

Κάτω από δύσκολες συνθήκες εξαιτίας του χιονισμένου τοπίου και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους ορειβάτες και να πάρουν όλοι μαζί τον δρόμο για ασφαλές σημείο.

