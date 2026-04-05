Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε οικία στο Θέρμο με θύματα ληστείας έναν 66χρονο και την 61χρονη γυναίκα του.

Το ζευγάρι βρίσκονταν εντός της οικίας του όταν περίπου στις 22:20, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπήκαν από ανασφάλιστη πόρτα και με την απειλή όπλου απαίτησαν χρήματα.

Οι δράστες χτύπησαν στο πρόσωπο τον 66χρονο και τράπηκαν σε φυγή όταν τους αντιλήφθηκε ο γιος του θύματος και τους καταδίωξε. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της καταδίωξης τον πυροβόλησαν.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμου και από εκεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου, χωρίς να κινδυνεύει και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες που είχαν αποτέλεσμα.

Όπως έγινε γνωστό συνελήφθησαν τέσσερις δράστες. Πρόκειται για 3 άνδρες, δύο 42χρονοι και ένας 38χρονος, καθώς και μια γυναίκα 25 ετών.

Όλοι είναι Αλβανικής καταγωγής. Οι συλλήψεις έγιναν στο Ζευγαράκι Μακρυνείας.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί με τρία οχήματα και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ είχαν αποκλείσει τους δρόμους του Ζευγαρακίου και με μια οργανωμένη επιχείρηση αιφνιδίασαν τους ληστές.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι για ληστεία, πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

