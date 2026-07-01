Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές το απόγευμα της Τετάρτης (1/7), στο χωριό Τρύφος Ξηρόμερου, στην Αιτωλοακαρνανία καθώς επικρατεί μεγάλη αναστάτωση μετά από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια ράφτινγκ. Οι πρώτες, συγκεχυμένες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό, ενώ ένα ακόμη άτομο έχει τραυματιστεί. Ο δεύτερος επιβάτης κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές καλώντας σε βοήθεια μέσω του 112, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας να σπεύδουν αυτή την ώρα στο σημείο για τη διαχείριση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες από την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α.… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Πηγή: Agriniopress.gr