Σε ολική διακοπή της κυκλοφορίας στον επαρχιακό δρόμο από Αλευράδα προς Γέφυρα Τατάρνας στην Αιτωλοακαρνανία, προχώρησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομάτη, καθώς υποχώρησε τμήμα του οδοστρώματος.

Αιτία του φαινομένου ήταν η εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων που εξελίχθησαν στην ορεινή περιοχή του Βάλτου τις τελευταίες μέρες. Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Τρίκλινο , θα γίνεται από το Παλαιό Χαλκιόπουλο. Σύμφωνα με τον κ. Μαυρομάτη, ήδη έχει γίνει επικοινωνία με το αρμόδιο υπουργείο και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης.

Πηγή: ΕΡΤ