Η έντονη καταιγίδα που έπληξε σήμερα (7/10) την Αιτωλοακαρνανία προκάλεσε προβλήματα σε διαφορες περιοχές. Στο Αιτωλικό πλημμύρισαν οι δρόμοι και αυτοκίνητα βούλιαξαν.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Πολλά υπόγεια γέμισαν με νερό με αποτέλεσμα η πυροσβεστική να προχωρήσει σε άντληση υδάτων στην περιοχή Κατοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Οι πλημμύρες προκλήθηκαν κυρίως από φρεάτια που υπερχείλισαν.

Κεραυνός έβαλε φωτιά σε δέντρο στη Ναύπακτο

Κεραυνός έπεσε σε δέντρο στην περιοχή στο Γρίμποβο της Ναυπάκτου.

Από το χτύπημα προκλήθηκε άμεσα φωτιά, η οποία έγινε γρήγορα αντιληπτή από τους γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η έντονη καταιγίδα που εκδηλώθηκε στη Ναύπακτο προκάλεσε μικρής έκτασης πλημμυρικών φανομένων.

Καντερές: Ο φετινός Οκτώβριος θα έχει και άλλον υετό, δηλαδή βροχές αλλά και χιόνια

O μετεωρολόγος Νίκος Καντερές προβλέπει ότι τουλάχιστον μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου το κύριο χαρακτηριστικό σε πολλές περιοχές της χώρας θα είναι οι βροχές και οι καταιγίδες ενώ τα ορεινά θα ντυθούν στα λευκά. Γενικά ο μετεωρολόγος προβλέπει ότι ο φετινός Οκτώβριος θα έχει και άλλον υετό, δηλαδή βροχές αλλά και χιόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

«Συμπεράσματα των δυο πρώτων φθινοπωρινών συστημάτων. Θα τελειώσει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου με την επίδραση 2 βαρομετρικών χαμηλών σε ότι αφορά τον υετό, δηλαδή βροχές, χιόνια και καταιγίδες. Το πρώτο και πολύ ισχυρό χαμηλό έδωσε πολλές βροχές μέτριες έως ισχυρές, που ήταν ευεργετικές για τη γεωργία, τον υδροφόρο ορίζοντα, τα δάση και το περιβάλλον και τον άνθρωπο γενικά.

Οι βροχές έπεσαν σε ολόκληρη τη χώρα και μάλιστα σε πολλές περιοχές έφτασαν τις κανονικές τιμές, δηλαδή τα ύψη βροχής ήταν όσο πέφτει στη διάρκεια του Οκτωβρίου.Αποτέλεσμα ήταν σε αρκετές περιοχές λίμνες, όπως η λίμνη Πλαστήρα να δεχτεί πολλά νερά από τα γύρω βουνά. Στον Μόρνο τα ύψη βροχής δεν ήταν μεγάλα γύρω στα 20 με 40 χιλιοστά.

Το δεύτερο χαμηλό, καμία σύγκριση με εκείνο στην αρχή του μήνα, οι βροχές που έδωσε, χθες (6/10), ήταν γενικά ασθενείς στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση βασικά τη δυτική Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, όπως στη Ζάκυνθο, την Αιτωλοακαρνανία, μερικώς την Ήπειρο και Θράκη.

Στο Μόρνο τα ύψη που σημειώθηκαν ήταν 15 με 20 χιλιοστά

Για το Μόρνο έρχεται να επιβεβαιωθεί ένα από τα συμπεράσματα που είχαν εξαχθεί από την παρακολούθηση και μελέτη της επιστημονικής επιτροπής που είχε γίνει πριν 33 χρόνια, ενόψει της διαφαινόμενης τότε λειψυδρίας. Δηλαδή βαρομετρικά χαμηλά που έρχονται από τα δυτικά πρέπει να είναι πολύ ισχυρά για να ξεπεράσουν 2-3 ορεινούς όγκους, όπως της Αιτωλοακαρνανίας και νησιών Ιονίου για να πέσουν πολλά νερά στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Μόρνου, εκτός από τις περιπτώσεις καταιγίδων.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη σήμερα Τρίτη (07/10) και λιγότερο αύριο Τετάρτη (08/10) , λόγω αστάθειας θα σημειωθούν τοπικές παροδικές βροχές, ενώ θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας που θα είναι περισσότερα την Τετάρτη (08/10).

Από την Πέμπτη(09/10) έως και την άλλη Τρίτη (14/10) τουλάχιστον δεν προβλέπεται άλλη αξιόλογη μεταβολή, αλλά ο φετινός Οκτώβριος έχει και άλλον υετό, δηλαδή βροχές αλλά και χιόνια.

Σε ότι αφορά την κύμανση του υδραργύρου η θερμοκρασία θα κυμαίνεται κάτω από τα κανονικά επίπεδα και η ψύχρα ή το κρύο, ανάλογα από την περιοχή θα είναι αισθητά και προφανώς το απαραίτητα το ζεστό ντύσιμο και η θέρμανση».